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Полiтика

Результат переговорів Трампа й Зеленського: треба працювати над продовженням зустрічі

Результат переговорів Трампа й Зеленського: треба працювати над продовженням зустрічі

Команди президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа працюють над організацією продовження їхньої зустрічі, що відбулася 26 квітня у Ватикані, куди обидва лідери прибули на похорон папи Римського Франциска, повідомив речник українського голови держави Сергій Никифоров.

«Президенти зустрілися у Базиліці Святого Петра, зустріч тривала близько 15 хвилин. Лідери домовилися продовжити переговори сьогодні. Команди працюють над організацією продовження зустрічі», – зазначив речник.

В ОП також поширили фото зустрічі президентів.

Раніше Никифоров повідомив, що президенти України і США мали зустріч у Ватикані.

У Білому домі заявили, що переговори були «дуже продуктивними», і пообіцяли більше подробиць пізніше.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак назвав зустріч конструктивною.

Телеканал Sky News із посиланням на свої джерела повідомив, що Трамп і Зеленський домовилися провести подальші переговори після церемонії похорону понтифіка.

Теги:

зустрічДональд ТрампВолодимир Зеленський
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