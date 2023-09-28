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Президент України Володимир Зеленський обговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом ситуацію з очікуваними атаками РФ на критичну інфраструктуру України в осінньо-зимовий період.

"Ми окремо обговорили ситуацію з очікуваними атаками Росії на критичну інфраструктуру України. І у зв'язку з цим обговорили можливість постачань того, що нам справді потрібно, постачань додаткових систем ППО державами-членами", - заявив Зеленський на спільній із генсеком НАТО пресконференції в Києві в четвер.

За його словами, Столтенберг погодився докласти своїх зусиль для допомоги та підтримки України в цьому питанні, а також мобілізувати можливості держав-членів Альянсу.

"Нам потрібно разом пройти цю зиму, захистити нашу енергетичну інфраструктуру та життя людей", - заявив Зеленський.

Глава держави також повідомив, що обговорив із генсеком НАТО всі ключові оборонні питання, реальну ситуацію на полі бою та потреби українських воїнів.

"Упевнений, ми можемо далі тиснути на агресора так, щоб Росія тільки відступала і втрачала. І це правильна тактика", - сказав він.

Крім того, Зеленський зазначив, що на тлі інтенсифікації російських атак БПЛА по українській інфраструктурі необхідна відповідна інтенсивність тиску на Росію.

Співрозмовники також обговорили подальшу роботу зі зближення України та Альянсу і майбутній саміт НАТО у Вашингтоні.

Зокрема, за словами Зеленського, наразі Україна спільно з НАТО працює над підготовкою нового документа, адаптованої річної національної програми, яка визначатиме практичні кроки з досягнення Україною відповідності принципам і стандартам Альянсу.
ForUm

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