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Спікер нижньої палати канадського парламенту, Палати громад, Ентоні Рота, у вівторок оголосив про відставку з посади на тлі скандалу із запрошенням 98-річного ветерана дивізії СС "Галичина" Ярослава Гуньки на виступ Володимира Зеленського минулого тижня.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Роту на засіданні парламенту. 

У короткій заяві він подякував парламентарям за довіру під час обрання спікером Палати громад Канади у попередньому й нинішньому скликаннях.

"З важким серцем повідомляю депутатів про свою відставку з посади голови Палати громад", – сказав Рота, не уточнивши причини свого рішення.
ForUm

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