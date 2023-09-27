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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав сім чинників у рамках підготовки до осінньо-зимового періоду 2023/2024 рр., які надають впевненості в його проходженні в умовах повномасштабної війни та атак російських агресорів.

"По-перше, на нашу користь грає те, що Україна має більшу кількість і потужність систем ППО, порівняно з минулим ОЗП, коли в нас не було ні Patriot, ні Nasams, ні багатьох інших систем і такого досвіду боротьби з ворогом", - сказав Шмигаль під час виступу на форумі "Енергія бізнесу", організованому Forbes.ua у вівторок.

За його словами, ППО стала більш комплексною і досвідченою, а "до зими стане більш міцною, скоординованою і ефективною".

Другим фактором він назвав набагато меншу кількість ракет у агресора і набагато нижчу здатність їх виробляти.

Третім чинником, на його думку, є проведена велика ремонтна кампанія енергооб'єктів.

"Ми маємо в роботі сім атомних блоків, ще два завершують ремонти, і ми пройдемо зиму з 9 атомними блоками. Також станом на сьогодні ми відремонтували вже понад 80% теплової генерації, гідрогенерації, запланували продовження ремонтів упродовж усієї зими. На тому ж рівні відремонтовані підстанції, тому ми входимо не те щоб більш підготовленими, ніж минулого року, але точно відновленими і готовими до ворожих атак і терору", - зазначив він.

Крім того, прем'єр наголосив на кампанії із захисту енергооб'єктів, зазначивши, що крім ППО як активного захисту, зроблено пасивний захист.

"Це не тільки бігбеги і гебіони. Ми також будуємо конструкції, які іноді використовуються вперше у світі", - пояснив він.

Як п'ятий фактор глава уряду назвав роботу з децентралізації енергосистеми.

Шостим фактором, за його словами, є налагодження системної роботи з міжнародними партнерами.

"$2,3 млрд допомоги надали партнери, як фінансово, так і обладнанням", - зазначив Шмигаль, додавши, що Україна отримала всю необхідну допомогу і "це посилило нашу стійкість".

При цьому він звернув увагу, що поточного року потужність для імпорту е/е порівняно з минулим зросла з 400 МВт до 1200 МВт, і партнери готові її збільшувати, а також є фізичні можливості для цього. Крім того, він вказав на прискорення за допомогою міжнародних партнерів виробництва необхідного енергообладнання, термін якого скоротився з довоєнних 9-12 місяців до 6 місяців і менше "без втрати якості", пише "Інтерфакс-Україна".

Сьомим фактором він назвав достатню кількість енергоресурсів, висловивши подяку НАК "Нафтогаз України" і приватним видобувачам, які збільшують видобуток газу.

Водночас, на думку прем'єра, ключовим викликом для проходження ОЗП є виробництво та використання ворогом дронів типу Shached.

"Атаки набули постійного характеру, ворог використовує зграї дронів, що виснажує нашу ППО і дає йому змогу досягати цілей. Але вже найближчими тижнями наша ППО буде враховувати і цю тактику", - вважає прем'єр.

Також Шмигаль зазначив, що під час підготовки до зими енергетики прораховують різні сценарії, орієнтуючись на різні можливі природні умови.

"Ми точно переможемо, енергосистема пройде і цей сезон в умовах війни, викликаючи захоплення всього світу українцями на всіх фронтах, зокрема й енергетичному", - підсумував глава уряду.
ForUm

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