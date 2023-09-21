також у роздiлiПолiтика
Голову ДАСУ Басалаєву внесли до бази "Миротворця"
Зеленський пропонує створити зерновий хаб у портах Африки
Польща може зменшити підтримку Україні через кризу довкола зерна
Арештований гелікоптер Живаго віддали в ЗСУ
Литва оголосила про новий пакет допомоги для України
Україна пояснила, чому пожалілась на Польщу і Словаччину в СОТ
Німеччина ніяк не вирішить, чи надати Україні дальнобійні ракети
Польща і Словаччина не будуть скасовувати обмеження на українське зерно
Данілов вважає, що в Росії назріває заколот
Байден хоче почути від Зеленського про ситуацію на полі бою
Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні
У Нью-Йорку Зеленський відвідав клініку, де лікуються українські військові
Аграрний єврокомісар здивований скаргою України в СОТ на Польщу, Словаччину та Угорщину
Боррель: Війна Росії проти України топче статут ООН
ISW: Активні дії ЗСУ під Бахмутом не дозволили окупантам перекинути війська на південь
Комітет США зайнявся Маском і блокуванням Starlink біля Криму
Коломойський отримав нову підозру від СБУ
Моральный дух украинских бойцов сильно упал – Мосийчук о коррупции военкомов

Польща сподівається, що Україна не запроваджуватиме ембарго на польські фрукти та овочі, оскільки це невиправдано погіршить ситуацію, заявив міністр сільського господарства Роберт Телюс.

"Ми не маємо підтвердження того, що Україна запровадить обмеження на імпорт фруктів або овочів, про що заявив представник українського уряду в заявах для ЗМІ. Хороша новина в тому, що сьогодні у своїй заяві він зосереджений на пошуку угоди. Ми сподіваємося, що такого ембарго не буде, оскільки це буде непотрібна ескалація", - навело його слова польське видання pap.pl.

Міністр нагадав, що Польща дотримується думки, що зерно з України має надходити до країн, куди його було відправлено до початку російської агресії, зокрема до країн, які найбільше цього потребують, а не на ринки сусідніх країн ЄС, пише "Інтерфакс-Україна".

Водночас він наголосив, що транзит зерна територією Польщі відбувається без перебоїв.

"Ми відзначаємо зростання транзитних перевезень українських товарів через Польщу. Порівняно з лютим транзитні перевезення зерна збільшилися вдвічі й у червні сягнули 260 тис. тонн", - уточнив Телюс.

"Наші дії спрямовані на організацію торгівлі і не спрямовані проти будь-кого", - акцентував міністр і додав, що ЄС має створити правові, фінансові та інфраструктурні інструменти, щоб українська продукція прямувала до країн, куди вона прямувала до війни.

"Ці інструменти та механізми не можуть бути ситуативними. Нам потрібні довгострокові рішення, зокрема й після очікуваного вступу України до ЄС", - наголосив Телюс.

Як повідомлялося, Єврокомісія 2 травня запровадила тимчасове обмеження на імпорт української сільгосппродукції до п'яти держав-членів ЄС - Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини. Ті стверджували, що українське зерно б'є по їхньому ринку і шкодить фермерам. 5 червня обмежувальні заходи було пролонговано до 15 вересня.

Після зняття обмежень на імпорт української агропродукції Польща, Угорщина та Словаччина запровадили односторонні заборони. Польща розширила список заборонених до імпорту продуктів за рахунок борошна і круп. Угорщина довела цей список до 24 товарних позицій.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0