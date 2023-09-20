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Польща може зменшити підтримку України на тлі кризи довкола українського агроімпорту, допустив польський міністр у справах ЄС Шимон Шинковський вель Сенк.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю міністра PAP

"Дії України не справляють на нас враження… але вони справляють певне враження на польську громадську думку. Це видно з опитувань, з рівня суспільної підтримки подальшої допомоги Україні. І це шкодить самій Україні", - сказав Шинковський вель Сенк.

Говорячи про конфлікт через зернове ембарго, міністр зазначив, що польський уряд є "невблаганним" у цьому питанні, зважаючи на інтереси фермерів.

Він підкреслив − якщо поляки не підтримуватимуть надання допомоги Україні в такому ж обсязі, як було раніше, то її доведеться скоротити.

"Ми хотіли б і надалі підтримувати Україну, але – щоб це було можливо – ми повинні мати підтримку польського народу в цьому питанні. Тому, якщо не буде підтримки з боку польського народу, нам буде важко продовжувати підтримувати Україну так, як ми це робили дотепер", – заявив Шинковський вель Сенк.

Відповідаючи на запитання, чи будуть аграрні питання розмінною монетою при можливому вступі України до ЄС, він підкреслив, що Україна "повинна виконати низку конкретних умов, і не тільки в цьому питанні".

"Україна повинна буде виконати всі умови, і українське сільське господарство може, звичайно, мати доступ до європейських ринків, але не таким чином, щоб це загрожувало польським фермерам", – додав міністр.
ForUm

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