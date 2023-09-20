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Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас у вівторок під час участі у засіданні Контактної групи у форматі "Рамштайн" з оборони представив новий пакет підтримки Україні, повідомляє сайт Міноборони Литви.

"Після зустрічі з новим міністром оборони України А.Анушаускас представив найновіший пакет підтримки Литви... Міністри обговорили підтримку, надану Литвою Україні на даний момент, на суму майже півмільярда євро", - йдеться у повідомленні.

За словами Анушаускаса, до складу пакету увійдуть детонаційні системи, радари морського спостереження та боєприпаси для протитанкового гранатомета "Carl Gustaf". Крім того, з поточного місяця танки "Леопард", призначені для України, будуть ремонтуватись у Литві.

Також глава Міноборони Литви наголосив на важливості створення в Україні коаліції з розмінування та окремо поговорив про це з міністром оборони Хорватії Маріо Баножичюсом. Обговорювалися можливості співпраці між Литвою та Хорватією.

"Ми працюємо над створенням коаліції з розмінування. Я закликаю країни, які не визначилися, приєднатися до коаліції, надавши навчання, обладнання або фінансові внески", - сказав він, підкресливши, що Литва і надалі буде послідовною і підтримуватиме Україну до перемоги.

Також у ході зустрічі у форматі Рамштайн Литва підписала декларацію про підтримку коаліції щодо підтримки України в галузі інформаційних технологій, або "ІТ-коаліції". 
ForUm

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