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В Міністерстві оборони України після інформаційної хвилі в різних телеграм-каналах про закупівлю кровоспинних медичних виробів «Кровоспас» офіційно заперечили ці наміри.

Відповідну позицію опублікувала заступниця міністра Ганна Маляр.

«Вчора  поширювали фейк нібито я коментувала закупівлі кровоспинного засобу. Жодних моїх коментарів чи заяв з приводу закупівлі кровоспинних медичних виробів - не було» - написала Маляр.

Нагадаємо, що нещодавно зʼявилась інформація про те, що в Міноборони розглядають закупівлю 1 млн гемостатиків «Кровоспас». Ця інформація не відповідає дійсності. Кровоспас не будуть офіційно закуповувати у Міноборони.

Наразі, Кровоспас немає ліцензії та не сертифікований оборонним відомством України для офіційного використання в Силах оборони.
ForUm

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