Румунія поінформувала союзників із НАТО про триваючі напади РФ на українську портову інфраструктуру поблизу Румунії, так само як і про те, що на її території вже втретє знаходять уламки дронів, подібних до тих, які використовує РФ.

Водночас НАТО не має інформації, яка б говорила про будь-який навмисний напад РФ на територію союзників, повідомив у середу виконувач обов'язків представника альянсу Ділан Вайт.

"Посол Румунії поінформував союзників із НАТО про триваючі напади Росії на українську портову інфраструктуру поблизу Румунії на черговому засіданні Північноатлантичної ради в середу. Він поінформував союзників, що на території Румунії вже втретє виявляють фрагменти дронів, подібних до тих, які використовує Росія. Румунська влада зберігає пильність і проводить повне розслідування. НАТО не має інформації, про будь-який навмисний напад Росії на територію союзників", - ідеться в коментарі Вайта.

Водночас тимчасовий виконувач обов'язків представника альянсу зазначив, що НАТО солідарна зі своїм союзником Румунією. "На вихідних генеральний секретар розмовляв із президентом Йоганнісом, і ми продовжуємо стежити за ситуацією в тісному контакті з румунською владою", - додав він.