також у роздiлiПолiтика
Голова ВР сподіваються, що Україну запросять до НАТО у Вашингтоні
Норвегія надасть Україні винищувачі F-16 та ППО
САП і НАБУ викрили заступника міністра агрорной політики та ексзаступника міністра економіки у розкраданні 62 млн
Пентагон у вересні розпочне навчання українських пілотів
Зеленський подякував польскому народу за підтримку українців
Зеленський прокоментував вірогідність посилення мобілізації
США ніколи не визнають незаконної окупації Криму
Прем’єрка Італії визнала помилковою реакцію Заходу на російську агресію 2014 року
Стало відомо, коли Україна отримає 42 літаки від Нідерландів
Президент Литви: Агресія Росії розпочалась в Криму, там і закінчиться
Глава Єврокомісії засудила російську атаку по порту Ізмаїл
Радник Байдена не вірить, що війна в Україні зайшла в глухий кут
The New York Times: ЗСУ має змінити тактику контрнаступу
Данія розпочала навчання вісьмох українських пілотів
Глобальний саміт Формули миру може пройти у Франції
Кабмін змінив порядок надання статусу учасника бойових дій
Боррель підтвердив підготовку зустрічі щодо миру в Україні
Ердоган планує поговорити з Путіним про зерно у вересні

Детективи Бюро економічної безпеки у Київській області викрили службових осіб медзакладів у привласнення бюджетних коштів.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Правоохоронці встановили, що впродовж 2021-2023 років керівники цих медзакладів уклали низку договорів на купівлю фармацевтичної продукції з підконтрольною приватною компанією. Закупівельні ціни в окремих випадках були завищені у 8 і більше разів. 

Під час проведення обшуків в згадуваних лікарнях детективи БЕБ вилучили тендерну документацію й оригінали та копії фінансово господарських документів. Наразі документи направлені на економічну експертизу для встановлення фактичних збитків завданих державі. 

Правоохоронці встановлюють деталі схеми та перевіряють інформацію про причетність Народного депутата України до координацій дій вказаних осіб. 

За даними джерел ЕП, йдеться про народного депутата Олександра Дубінського.

Фігурантам справи загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0