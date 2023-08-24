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Російська агресія проти України розпочалася у 2014 році з окупації Криму і, судячи з усього, це те місце, де агресія має закінчитися з поверненням півострова під український контроль, заявив президент Литви Гітанас Науседа.

"Ми вимагаємо від РФ припинити незаконну окупацію Криму і поважати права корінних жителів півострова. Агресія, розпочата РФ у 2014 році, перейшла у фазу повномасштабного вторгнення і руйнування. Ми всі є свідками того, як одне цинічне порушення міжнародного права проклало шлях до іншого", - сказав він на третьому саміті Кримської платформи в середу в Києві.

Президент Литви наголосив, що злочини РФ тривають "навіть у той час, коли ми говоримо". Зокрема РФ агресивно продовжує атакувати українську цивільну інфраструктуру, вбиває людей, руйнує їхні будинки.

"Це розпочалося в Криму в лютому 2014 року і, судячи з усього, це також те місце, де все це має закінчитися - з поверненням Криму як частини України. Весь український народ заслуговує на те, щоб побачити Крим звільненим і безпечним. Корінний народ, кримські татари, які постраждали від етнічних чисток і геноциду від царського, потім радянського режимів, заслуговують на те, щоб будувати свій національний дім - без дискримінації та репресій", - заявив Науседа.

Він також наголосив, що РФ активно використовує Крим як військову базу у війні проти України, а російські кораблі запускають ракети по місцях, визнаних ЮНЕСКО всесвітньою спадщиною.

"Винні у воєнних злочинах і злочині агресії не мають уникнути покарання", - зазначив він.

Науседа знову запевнив у непохитності підтримки з боку Литви незалежності та суверенності України, а також заявив про продовження надання військової допомоги.

"Ми підтримуватимемо Україну до фінальної перемоги", - заявив він.
ForUm

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