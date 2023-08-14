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Солом'янський районний суд 11 серпня продовжив термін дії зобов'язань настоятеля Києво-Печерської лаври Української православної церкви (Московського патріархату) Павла (Петра Лебедя), передає "Суспільне" з посиланням на адвоката митрополита Микиту Чекмана.

Як повідомляється, термін дії зобов'язань продовжили в межах строку досудового розслідування, але не більше ніж на два місяці.

Як повідомлялося, 7 серпня митрополита Павла звільнили з-під варти: за нього внесли заставу, сума якої перевищувала 33 млн грн. 14 липня суд змінив запобіжний захід клірику з цілодобового домашнього арешту на утримання під вартою до 14 серпня або заставу. Із квітня митрополит Павло перебував під домашнім арештом.

СБУ 1 квітня 2023 року вручила підозру митрополиту Павлу за двома статтями Кримінального кодексу: розпалювання міжрелігійної ворожнечі (ст.161 ККУ) і розповсюдження матеріалів, які виправдовують російську агресію (ст.436-2 ККУ).

 
ForUm

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