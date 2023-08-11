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Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду в четвер, 10 серпня, обрав запобіжний захід помічнику народного депутата від "Слуги народу" Анатолія Гунька, якого напередодні викрили на одержанні неправомірної вигоди за надання приватному підприємцю в оренду державних земель.

Суд обрав спільнику Гунька запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 2 млн грн застави, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, Гунька підозрюють в одержанні неправомірної вигоди за надання приватному підприємцю в оренду державних земель. Встановлено, що народний депутат України, будучи головою тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук, використав свої повноваження для надання приватному підприємству земельних ділянок загальною площею 1700 га, що належать державному підприємству Академії аграрних наук. За такі послуги нардеп висловив прохання підприємцю передати йому "винагороду", яка становить $221 тис. Народного депутата та його спільників викрито після одержання ними частини обумовлених коштів, а саме $85 тис.

Дії народного депутата кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України. Поплічникам, а саме помічнику народного депутата - адвокату та ще одному спільнику, інкримінують ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудове розслідування триває.
ForUm

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