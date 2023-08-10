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Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що у Вашингтоні не бачать ознак зменшення підтримки військової допомоги України з боку американців.

Про це пише "Європейська правда", яка наводить слова Кірбі на брифінгу. 

Представник Білого дому зазначив, що протягом війни Росії проти України у Вашингтоні бачили "тверду підтримку з боку американського народу, тверду підтримку з боку Конгресу – як двопартійну, так і двопалатну – щодо продовження підтримки України".

"Це важливо не лише для народу України, але й для наших європейських союзників і партнерів, зокрема для наших союзників по НАТО, враховуючи, що ці бойові дії відбуваються на порозі багатьох з цих союзників по НАТО", – додав він.

Кірбі вказав, що підтримка України важлива і для "національної безпеки американського народу".

"Якщо деякі американці не відчувають цього або після цього... я думаю, що важливо пам'ятати, що якщо ми просто сидітимемо склавши руки і дозволимо Путіну перемогти, дозволимо йому захопити Україну, то де це зупиниться далі?", – сказав представник адміністрації США.

Минулого тижня CNN опублікував результати свого опитування, згідно з яким 55% американців вважають, що Конгрес не повинен надавати додаткове фінансування на підтримку України, а 51% стверджує, що США вже зробили достатньо для допомоги Києву.
ForUm

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