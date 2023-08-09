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Черкаська обласна військова адміністрація напередодні єврейського нового року рекомендує хасидам утриматися від відвідування Умані 15-17 вересня, але вживає заходів для посилення заходів безпеки.

Про це написав керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець в Telegram

"Ми рекомендуємо паломникам максимально утриматися від відвідин Умані, враховуючи війну, регулярні масовані обстріли нашої країни та можливі провокації з боку Росії, - повідомив він. - Водночас розуміємо, що частина вірян, як і торік, усе ж наважаться приїхати. Тому спільно з міською владою, сектором безпеки й оборони, усіма профільними службами вже працюємо превентивно". 

Табурець пише, що заходи безпеки будуть посилені. Ідеться про надання меддопомоги, функціонування закладів громадського харчування, роботу комунальників, протиепідемічні заходи. 

Рош га-Шана - єврейський Новий рік, який святкують два дні поспіль на молодик осіннього місяця тишрей за єврейським календарем. Із цього дня починається відлік днів нового єврейського року.
ForUm

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