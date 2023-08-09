Кабінет Міністрів України готує розпорядження про внесення пропозиції щодо застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) проти російського енергетичного сектору.

Відповідний проєкт урядового розпорядження погодила Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку у вівторок, повідомляється на сайті цього відомства.

Текст проєкту документа НКЦПФР не додає.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів розпорядженням №658 від 28 липня 2023 року запропонував Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) застосувати на 50 років заборону на проведення операцій із товарами та послугами, на міжнародні передачі яких поширюється дія закону "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання", з резидентами РФ і Білорусі, зокрема тих, що проводяться із залученням резидентів інших країн, а також призупинити виконання економічних і грошових зобов'язань на користь резидентів РФ і Білорусі за цими операціями.

Ще раніше, в лютому 2023 року, президент України ввів своїм указом рішення РНБО про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до російських фінансових установ.