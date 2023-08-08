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Україна не дасть згоду на зміну "формули миру", представленої президентом Володимиром Зеленським, можлива хіба що зміна тактики щодо неї.

Про це заявив заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква у понеділок під час спілкування з журналістами в Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Жовква спілкувався з представниками ЗМІ після зустрічі щодо "формули миру" на рівні радників, яка проходила цими вихідними у Саудівській Аравії.

"(На переговорах у Джидді. – ред.) звучали питання, чи будете ви змінювати порядок пунктів чи їхнє формулювання. Відповідь: Ні!", – сказав Жовква.

"Але, безумовно, буде зміна тактики. Саме для цього ми зараз проводимо переговори з партнерами, такі як зустріч у Джидді", – додав заступник глави ОП.

Він підкреслив, що на мирних переговорах з Росією, коли до них дійде, Україна не буде сам на сам з агресором.

"Виконання перших 9 пунктів має призвести нас до пункту 10 (він зараз має назву "Підтвердження закінчення війни". – ЄП). Сподіваюся, до того часу вже буде капітуляція Росії. На цьому пункті потрібні переговори, але на цих переговорах ми не будемо сам на сам з РФ, а поруч з нами будуть партнери", – сказав Жовква.
ForUm

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