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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, під час якої було обговорено оперативну ситуацію на фронті.

"Щодо оборони. Вона - стійка. Наші воїни для цього докладають максимум зусиль. На низці напрямків противник проводить активні штурмові дії, але успіху не має. Зокрема, це повʼязано з намаганням відволікти українські сили від певних ділянок фронту", - написав Залужний у телеграм-каналі в понеділок.

Говорячи про наступ, головнокомандувач ЗСУ зазначив, що українські захисники "крок за кроком продовжують створювати умови для просування вперед". "Ініціатива на нашому боці", - наголосив Залужний.

Під час розмови сторони також обговорили актуальні потреби ЗСУ в озброєнні та боєприпасах.

Залужний висловив подяку партнерам за допомогу і підтримку. "Домовилися й надалі залишатися на зв'язку та активно взаємодіяти", - підсумував головнокомандувач.
ForUm

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