Ініціатива виконавчого директора Українського інституту майбутнього Вадима Денисенка про заборону виїзду чоловікам за межі України після скасування воєнного стану не є позицією Міністерства внутрішніх справ України, а сам Денисенко не є радником глави відомства.

"Щодо висловлювання пана Денисенка про заборону виїзду чоловікам за кордон - особиста думка. Прохання не вважати це позицією МВС України", - повідомляють у телеграм-каналі МВС України в неділю.

"На численні запити журналістів повідомляю офіційно: Вадим Денисенко не є радником міністра внутрішніх справ", - зазначила представник МВС України Мар'яна Рева.