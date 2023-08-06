Брызги шампанского уместны на свадьбе. За праздничным столом реакция гостей на них будет совершенно иная. Кому понравится, если нарядное платье будет залито напитком или он окажется в тарелке?

Как открыть игристое, чтобы никому не испортить праздничное настроение, читайте далее.

Тихий способ, без хлопка

Открыть шампанское, не облив себя и гостей, очень просто. Достаточно соблюсти некоторые правила:

Напиток должен быть охлажденным до 8 °C. Это повлияет на его вкус в лучшую сторону, содержимое бутылки не расплещется в момент выхода пробки.

Чтобы пробка не попала кому-то в глаз или в потолок, шампанское нельзя трясти.

Удерживать мокрую емкость удобно, обернув ее полотенцем. Так она не выскользнет из рук. Пробку также можно прикрыть салфеткой, чтобы при открытии бутылки она оказалась в тканевом кармашке, а не улетела в неизвестную сторону.

После снятия фольги с горлышка, бутылку следует разместить под углом в 45 градусов. Донышко должно упираться в ладонь, бедро, живот.

Удалив мюзле, пробку надо придерживать пальцем, чтобы она не вышла из горлышка раньше времени. Проволоку снимать полностью не обязательно, можно просто ослабить.

Плавно проворачивая бутылку, следует аккуратно вынуть пробку. Почувствовав давление внутри емкости, ее можно поддеть большим пальцем и извлечь полностью.

Похожим способом женщины могут открыть игристое вино самостоятельно. Для большего удобства рекомендуется ставить шампанское Фиорелли на твердую поверхность.

Открываем шампанское штопором

Этот способ можно использовать, если пробка из дерева сломалась. Иначе придется предварительно срезать ее верх до уровня горлышка.

Ввинтив штопор в остатки пробки, ее следует вынуть так же, как и из тары с тихим вином. При этом бутылку следует обернуть полотенцем и крепко держать в руке.

Прибегать к такому методу стоит в крайнем случае. При неосторожном движении пробка может вылететь вместе со штопором и кого-то ранить, разбить люстру, окно.

Что делать со сломанной пробкой из пластика? Расковырять и вынуть частями.

Как открыть шампанское по-гусарски

Способ относится к опасным и рассчитан на профессионалов. Прежде, чем сделать это на публике, стоит хорошо потренироваться. Ведь чтобы скол получился ровным, надо ударить в правильную точку.

Нож надо брать длинный, с твердым лезвием. Со временем для такого трюка можно будет использовать даже ложку или другой предмет.

Напиток предварительно следует охладить. Снимая фольгу и мюзле, действовать надо осторожно, чтобы не взболтать содержимое бутылки.

Вести инструментом надо параллельно шву на бутылке. Бить тупой стороной лезвия — в место, где шов переходит в кольцо на краю горлышка. Бутылка при этом крепко держится под углом 45 градусов.

Это еще не все способы, позволяющие открыть игристый напиток. Сегодня в продаже, в частности в магазине Маудау, есть специальные аксессуары, позволяющие это делать быстро и аккуратно. Такие штопоры стоит иметь в доме всем, кто любит шампанское.



