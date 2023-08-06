Среди всего разнообразия брендов, производящих холодильники, наиболее распространенным во всем мире остаются модели южнокорейской компании Samsung. Учитывая их высокое качество и огромную гарантию, бытовая техника торговой марки высоко ценится потребителями в Америке, Азии, Австралии и странах ЕС, в том числе и в Украине. Следует отметить, что феномен популярности заключается в достаточно высокой базовой стоимости моделей, но с учетом предлагаемого потребителю качества техники, это, пожалуй, действительно лучший выбор из возможных.

Модели холодильников

За последние десятилетия, именно южнокорейский бренд остается несменным лидером рынка бытовой техники. Каждый третий потребитель желает купить холодильник Samsung , несмотря на то что их техника в среднем выше по стоимости на 10–15% чем у аналогов. Эксперты магазина SamsungShop утверждают, что у южнокорейского производителя практически нет прямых конкурентов и аналогов. Широкий модельный ряд, отличное качество сборки и экономичность — главные особенности бренда, которыми не способна похвастаться ни одна другая торговая марка.

Следует понимать, что высокое качество комплектующих и сборки — главная, но не единственная фирменная особенность техники бренда. Многочисленные специалисты утверждают:

Качество подкреплено гарантией. На большую часть моделей в разном ценовом сегменте распространяется гарантия от производителя до 20 лет. Внимательность к деталям. Кроме разработки актуального внешнего вида, вариативности дизайнов, стилей и цветов, производитель огромное внимание уделяет внутренней оснастке. Максимальная заполненность холодильника, при минимальных размерах холодильной или морозильной камер — ключевая особенность моделей бренда. Широкий модельный ряд. Сотни моделей обновляются и выпускаются компанией Самсунг ежегодно. Мощности расположены по всему миру, что гарантирует минимальную стоимость товара в разных регионах, даже на ЛЮКС-модели. Современные технологии. Одна из главных причин выбора моделей бренда — экономичность. Большая часть моделей по энергопотреблению имеют класс от А+, А++ и выше, что позволяет минимум вдвое снижать затраты на коммунальные платежи, сравнительно с другими брендами.

Учитывая все перечисленное выше, становится понятным, почему треть всех продаж припадает именно на продукцию Самсунг.

Как выбрать холодильник правильно?

Единственно правильного выбора — не существует, и это первое правило, которое должен понять покупатель. Технику для дома или бизнеса нужно выбирать по персональным требованиям и пожеланиям. Специалисты магазина SamsungShop рекомендуют после изучения каталога, цен и моделей обращаться к консультантам. Детально опишите требования к холодильнику, желаемую загрузку и размер, укажите приблизительный бюджет на покупку, чтобы максимально сузить выбор и найти оптимальное решение в соотношении цены и качества.