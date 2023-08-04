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Завдяки спецоперації СБУ Україна значно посилила свої позиції на Чорному морі та у переговорах про продовження зернової угоди. Про це пише політолог Олексій Голобуцький.  

Експерт назвав удари по Новоросійській бухті черговим приниженням російського флоту.  

«Після виходу із «зернової угоди», рф хотіла продемонструвати, що повністю контролює Чорне море. Від окремих ідіотів звучали заяви, що це вже ледь не внутрішнє море рф. Але, вкотре, щось пішло не так. Завдяки спецоперації СБУ у Новоросійську Україна значно посилила свої позиції на Чорному морі», - акцентує політолог.

Він зазначає, що бухта в Новоросійську та Кримський міст – об’єкти з найвищим рівнем охорони. Але це не стало перешкодою для СБУ. 

Також Голобуцький вважає, що атака позитивно вплине зернову угоду. «Україна значно покращила позиції у переговорах про продовження зернової угоди. Росія більше не може їх вести з позиції сили.  А порт Новоросійська – великий хаб по переправі нафти.  Для рф все більш актуальним стає «нафтовий коридор» для своїх кораблів. Безпечних місць на Чорному морі для суден з трикольоровою ганчіркою вже не лишилось», - резюмує експерт. 

Нагадаємо раніше стало відомо, що Служба безпеки провела спецоперацію в бухті Новоросійська. Надводний дрон пошкодив великий десантний корабель "Оленегорский горняк".

Також Раніше Голова СБУ Василь Малюк говорив, що атака на кораблі рф у Севастопольській бухті у жовтні минулого року та підриви Кримського мосту - справа рук Служби безпеки.

 
ForUm

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