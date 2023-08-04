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Гральний бізнес завжди був неймовірно затребуваний у всьому світі, у поточному віртуальному світі доступ до онлайн-казино та букмекерських контор став простіше ніж коли-небудь, та й бізнес це неймовірно прибутковий — казино завжди у виграші, а лудомани знову і знову поповнюватимуть свої депозити.

Багатьом часом важко відмовитися від такого безлімітного рудника з грошима, що тече до рук їхнього власника, головний герой нашої сьогоднішньої статті якраз із таких підприємців.

У найбільшого букмекера України виявлено російський паспорт. Чи шкодить дружба з ФСБ бізнесу в Україні?

Матюха Андрій Валерійович уродженець міста Київ 1972 року народження – є одним із засновників букмекерської контори “Фаворит” або “Favbet”. 1999 року в Україні було засновано компанію «Фаворит» — букмекерську контору. Засновниками компанії стали Сергій, Андрій та Дар’я Матюхи. Крім букмекерської діяльності, Андрій також є власником кількох ресторанів, перший з яких він відкрив, вклавши близько $250 000. Він активно диверсифікує свої інвестиції та пробує свої сили у різних галузях, таких як караоке, супермаркет, стриптиз-клуб, дитяче агентство організації заходів та інші. Раніше Матюха неодноразово залучався силовиками у справах про незаконний гральний бізнес та фінансування тероризму, але йому це завжди сходило з рук.

 

У найбільшого букмекера України виявлено російський паспорт. Чи шкодить дружба з ФСБ бізнесу в Україні?

Свої доходи він реінвестував — оплачував рейдерські захоплення безлічі приміщень та підприємств на території України, що знову ж таки підтверджується рядом заведених кримінальних справ. Відповіді за свої дії не поніс завдяки сильній підтримці СБУ та ФСБ росії.  

У найбільшого букмекера України виявлено російський паспорт. Чи шкодить дружба з ФСБ бізнесу в Україні?

Після початку військового вторгнення росії на територію України БК не припинила свою діяльність і продовжувала виплачувати російським користувачам виграші, хоча в інтернеті наші громадяни активно засуджували таку поведінку щодо агресора. Андрій викрутився — відмовився від часток у представництвах на окупованих територіях, на вимогу кураторів з ФСБ, і відхрестився від цих діянь, але ми маємо інформацію, яка спростовує цей факт.

Російський бізнес не тільки не пішов, але ще щільніше вріс в Україну, Матюха і Favbet продовжує наживатися на довірливих українцях. І заробляти у Росії. Прикриваючись волонтерською діяльністю.

Також російський підрозділ Favbet все ще функціонує, фактичним головним директором є незмінний партнер Андрія Сергій Маляр. Він володіє 100% часткою в ТОВ “Кей Мерчендайзінг”.

У найбільшого букмекера України виявлено російський паспорт. Чи шкодить дружба з ФСБ бізнесу в Україні?

Номінальним директором є Бурмістрова Світлана Володимирівна, російська бізнесвумен, що продовжує свою економічну діяльність до цього дня.

Так само все ще функціонують юрособи, засновані Андрієм у нульових, бенефіціарами є як громадяни України, так і давні партнери з росії.

У найбільшого букмекера України виявлено російський паспорт. Чи шкодить дружба з ФСБ бізнесу в Україні?

У найбільшого букмекера України виявлено російський паспорт. Чи шкодить дружба з ФСБ бізнесу в Україні?

У найбільшого букмекера України виявлено російський паспорт. Чи шкодить дружба з ФСБ бізнесу в Україні?

У найбільшого букмекера України виявлено російський паспорт. Чи шкодить дружба з ФСБ бізнесу в Україні?

Сам же Матюха часто літав на “килим” до своїх кураторів із фсб, які й порадили йому імітувати відмову від роботи в росії та почати благодійні кампанії для допомоги солдатам ЗСУ. Для своєї особистої безпеки залишив Україну та продовжує користуватися підтримкою з боку своїх товаришів із ФСБ.  

У найбільшого букмекера України виявлено російський паспорт. Чи шкодить дружба з ФСБ бізнесу в Україні?

Вище представлено знайдений російський паспорт Андрія. Примітно, що він виданий вже після початку кровопролитної війни. Але з якою метою? Для продовження бізнесу? Чи для втечі в росію? Точної відповіді на своє запитання ми не отримаємо, але можемо сказати — Андрій досі платить податки загарбникам і виступає спонсором тероризму, що є злочином у поточній ситуації.

Джерело: Народна правда
ForUm

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