У найбільшого букмекера України виявлено російський паспорт. Чи шкодить дружба з ФСБ бізнесу в Україні?

Гральний бізнес завжди був неймовірно затребуваний у всьому світі, у поточному віртуальному світі доступ до онлайн-казино та букмекерських контор став простіше ніж коли-небудь, та й бізнес це неймовірно прибутковий — казино завжди у виграші, а лудомани знову і знову поповнюватимуть свої депозити.

Багатьом часом важко відмовитися від такого безлімітного рудника з грошима, що тече до рук їхнього власника, головний герой нашої сьогоднішньої статті якраз із таких підприємців.

Матюха Андрій Валерійович уродженець міста Київ 1972 року народження – є одним із засновників букмекерської контори “Фаворит” або “Favbet”. 1999 року в Україні було засновано компанію «Фаворит» — букмекерську контору. Засновниками компанії стали Сергій, Андрій та Дар’я Матюхи. Крім букмекерської діяльності, Андрій також є власником кількох ресторанів, перший з яких він відкрив, вклавши близько $250 000. Він активно диверсифікує свої інвестиції та пробує свої сили у різних галузях, таких як караоке, супермаркет, стриптиз-клуб, дитяче агентство організації заходів та інші. Раніше Матюха неодноразово залучався силовиками у справах про незаконний гральний бізнес та фінансування тероризму, але йому це завжди сходило з рук.

Свої доходи він реінвестував — оплачував рейдерські захоплення безлічі приміщень та підприємств на території України, що знову ж таки підтверджується рядом заведених кримінальних справ. Відповіді за свої дії не поніс завдяки сильній підтримці СБУ та ФСБ росії.

Після початку військового вторгнення росії на територію України БК не припинила свою діяльність і продовжувала виплачувати російським користувачам виграші, хоча в інтернеті наші громадяни активно засуджували таку поведінку щодо агресора. Андрій викрутився — відмовився від часток у представництвах на окупованих територіях, на вимогу кураторів з ФСБ, і відхрестився від цих діянь, але ми маємо інформацію, яка спростовує цей факт.

Російський бізнес не тільки не пішов, але ще щільніше вріс в Україну, Матюха і Favbet продовжує наживатися на довірливих українцях. І заробляти у Росії. Прикриваючись волонтерською діяльністю.

Також російський підрозділ Favbet все ще функціонує, фактичним головним директором є незмінний партнер Андрія Сергій Маляр. Він володіє 100% часткою в ТОВ “Кей Мерчендайзінг”.

Номінальним директором є Бурмістрова Світлана Володимирівна, російська бізнесвумен, що продовжує свою економічну діяльність до цього дня.

Так само все ще функціонують юрособи, засновані Андрієм у нульових, бенефіціарами є як громадяни України, так і давні партнери з росії.

Сам же Матюха часто літав на “килим” до своїх кураторів із фсб, які й порадили йому імітувати відмову від роботи в росії та почати благодійні кампанії для допомоги солдатам ЗСУ. Для своєї особистої безпеки залишив Україну та продовжує користуватися підтримкою з боку своїх товаришів із ФСБ.

Вище представлено знайдений російський паспорт Андрія. Примітно, що він виданий вже після початку кровопролитної війни. Але з якою метою? Для продовження бізнесу? Чи для втечі в росію? Точної відповіді на своє запитання ми не отримаємо, але можемо сказати — Андрій досі платить податки загарбникам і виступає спонсором тероризму, що є злочином у поточній ситуації.

Джерело: Народна правда