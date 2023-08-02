також у роздiлiПолiтика
В ГУР розповіли, скільки будуть тривати атаки на Кримський міст 16
Ексміністр Злочевський відкупився від покарання за хабар сумою в 500 млн грн 24
По всій Україні проходять обшуки в центрах комплектації 21
ЄС просить світову спільноту закликати Росію повернутись до зернової угоди 19
Нардепа Холодова виключили з фракції 21
США розпочнуть переговори щодо гарантій безпеки Києву 19
Зеленський закликав не витрачати бюджетні кошти на заміну бруківки 21
Кабмін: Кошти на підготовку енергетики до зими є 20
Папа Римський закликав "братів" із Росії відновити зернову угоду 20
НАТО збирається побудувати в Польщі великий логістичний центр 25
Шмигаль розповів про посилення оборони та безпеки 32
Мінцифра Федорова бере гроші в російського бізнесмена зі списку СНБО 27
В Одесу прибула місія ЮНЕСКО для оцінки збитків від окупантів 24
Як міністр Федоров дає другу з Росії заробляти на українцях 44
Італія визнала Голодомор геноцидом українського народу 17
Зеленський радить окупантам прибратись із Криму, поки працює мост 26
Українським спортсменам дозволили брати участь в змаганнях з росіянами за однієї умови 55
Колишнього нардепа звинуватили в держзраді 31

Центральна виборча комісія визнала Наталію Локтіонову обраною народним депутатом від політичної партії "Слуга народу".

Про це повідомляє пресслужба секретаріату ЦВК

Вказано, що до комісії надійшла постанова Верховної Ради від 27 липня, якою достроково припинено повноваження народного депутата Юрія Арістова, у зв’язку з особистою заявою.

Арістов був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Слуга народу".

Дослівно: "ЦВК розглянула вказану постанову та визнала Наталію Локтіонову, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під № 146, обраною народним депутатом України на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі".

Довідково: Наталія Локтіонова є рідною сестрою поімчниці президента України Марії Левченко.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

14