Центральна виборча комісія визнала Наталію Локтіонову обраною народним депутатом від політичної партії "Слуга народу".

Про це повідомляє пресслужба секретаріату ЦВК.

Вказано, що до комісії надійшла постанова Верховної Ради від 27 липня, якою достроково припинено повноваження народного депутата Юрія Арістова, у зв’язку з особистою заявою.

Арістов був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Слуга народу".

Дослівно: "ЦВК розглянула вказану постанову та визнала Наталію Локтіонову, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під № 146, обраною народним депутатом України на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі".

Довідково: Наталія Локтіонова є рідною сестрою поімчниці президента України Марії Левченко.