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Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель засудив останні ракетні удари РФ проти України, частиною яких стала портова інфраструктура.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Високий представник ЄС констатував, що Росія продовжує завдавати повітряних ударів по Києву, а також по українських портах в Одесі і на Дунаї. "Ці цілеспрямовані атаки на українську зернову інфраструктуру посилюють загрози для продовольчої безпеки у світі і створюють ризики для мільйонів найменш захищених людей", – наголосив Боррель. 
ForUm

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