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Папа Римський Франциск у середу заявив про необхідність пошуку креативних рішень для врегулювання бойових дій в Україні, повідомили в пресслужбі Святого престолу.

"Коли ми з жалем і любов'ю дивимося на Європу, (...) хочеться запитати: куди ти пливеш, якщо ти не пропонуєш шляхів миру, креативних шляхів для припинення бойових дій в Україні та для припинення численних кривавих конфліктів у всьому світі?", - сказав понтифік під час візиту до Португалії.

Він додав, що його тривожить те, що "в багатьох частинах світу постійно робляться інвестиції в зброю, а не в майбутнє дітей".

Папа Римський порушив і теми нелегальної імміграції, поставивши запитання: "Куди тримаєш курс, Європа і Захід, нехтуючи людьми похилого віку, споруджуючи стіни з колючого дроту, з величезною кількістю загиблих у морі, з порожніми колисками?".

У липні посланець Папи Римського кардинал Маттео Дзуппі відвідав Вашингтон і провів зустріч із президентом США Джо Байденом, під час якої вони обговорили ситуацію в Україні.

Раніше цього року Дзуппі вже відвідував Київ і Москву.
ForUm

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