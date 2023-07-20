також у роздiлiПолiтика
В Україна з'явиться механізм електронного бронювання працівників від мобілізації 14
Стало відомо, ким тепер працуює колишній очільник СБУ Баканов 10
Британія сподівається на допомогу Ердогана у поновленні зернової угоди 10
ГУР повідомляє про нові провокації окупантів на ЗАЕС 15
Резніков повідомив, скільки українських дронів вже на фронті 15
У Харкові пообіцяли розібратись з тендерами на купівлю футболок по 5 тисяч гривень 17
З одеського мера зняли електронний браслет 16
Зеленський повідомив, що знищене росіянами зерно мало відправитись в Китай 16
МЗС закликає країни Африки допомогли в забезпеченні продовольчого експорту з України 17
США оголосять про новий пакет допомоги на 1,3 мільярда доларів 18
ЄС готує нові санкції проти Білорусі 18
Стало відомо, де розпочнуть навчання на F-16 українські пілоти 14
Україна хоче подовжити зернову ініціативу без Росії 17
НАБУ закликає усунути корупцію в закупівлях під час війни 12
Зеленський може втратити популярність до нових виборів – експерти та нардепи 24
Кулеба закликав інші країні доєднатись до безпекового плану G7 20
Експерт про удар СБУ по Кримському мосту: Такі спецоперації змінюють хід війни та баланс сил на користь України 44
В США заговорили про дефіцит боєприпасів на власних арсеналах 21

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки незаконного збагачення в ексвоєнкома м. Одеси Євгена Борисова на суму понад 188 млн грн.

"Матеріали, що ґрунтуються на результатах моніторингу способу життя, направлено до ДБР (Державного бюро розслідувань - ред.) для здійснення досудового розслідування та притягнення його до кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі НАЗК у середу ввечері.

Зазначається, що Борисов став відомим після того, як журналісти провели розслідування про те, що його мати 2022 року стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю €3,7 млн. Незабаром з'ясувалося, що окрім нерухомості, вона придбала й автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 млн грн.

"Борисов пояснив НАЗК, що кошти нібито були позичені різними людьми і як доказ надав копії укладених договорів. Однак після їхнього розгляду виникли обґрунтовані підозри в юридичній фікції", - зазначається в повідомленні.

Встановлено, що свекруха колишнього воєнкома упродовж останніх років також стала власницею дороговартісних автомобілей Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG; Toyota Land Cruiser, при цьому не маючи для цього достатніх коштів, отриманих законним шляхом.

Крім цього, дружина Борисова придбала офісне приміщення в Іспанії вартістю €510 тис., також не маючи для цього достатньої кількості грошових активів і доходів, отриманих із законних джерел.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

18