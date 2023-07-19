Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський підтвердив, що американські касетні боєприпаси прибули до України і будуть готові до використання протягом декількох днів.

Як зазначив в інтерв'ю ВВС Сирський, який керує Східним угрупованням військ, повернення Бахмута матиме не лише символічне значення. За його словами, Бахмут також має стратегічне значення як ворота в інші ключові міста регіону.

"Наші люди чекають перемог. Їм потрібні хоч невеликі, але перемоги", - сказав генерал.