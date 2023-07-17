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Командир бригади Національної гвардії України "Азов" підполковник Денис "Редіс" Прокопенко, уперше після повернення з полону і Туреччини, куди його інтернували, зустрівся з особовим складом, повідомляють на офіційному телеграм-каналі "Азова".

"Перебуваючи у полоні я сказав, що для мене ця війна не закінчиться, доки ми не повернемо з полону нашого останнього бійця та не відновимо кордони України на стан 1991 року. Я — солдат. Мене не цікавлять ніякі інші напрямки діяльності, крім військової справи. Моє серце, моя душа, моє тіло належать Азову", - наголосив Прокопенко під час зустрічі з бійцями.

Він також наголосив, що основні зусилля сьогодні мають бути спрямовані на бойову підготовку та доукомплектування підрозділу особовим складом, технікою та озброєнням.

Наразі підполковник Денис "Редіс" Прокопенко проходить реабілітацію та найближчим часом розпочне виконання службових обов'язків, наголошується в повідомленні.

8 липня президент України Володимир Зеленський повернувся в Україну з Туреччини із захисниками "Азовсталі", раніше інтернованими в Туреччині після звільнення з російського полону.
ForUm

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