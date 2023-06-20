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Комунальники Києва закуплять пісок на 6,5 млн гривень для семи столичних пляжів, попри те, що цього року пляжний сезон відкрито не буде.

Причину пояснили в КМДА з посиланням на КП "Плесо".

Так, підсипання відбудеться на пляжах: "Центральний", "Веселка", "Передмістна Слобідка", "Тельбін", "Пуща-Водиця", "Троєщина" та "Райдуга".

Комунальники зазначають, що підсипання піску необхідне для відновлення природного шару піщаного покриву, адже внаслідок весняного водопілля у Києві було підтоплення заплави річок та прирічкових територій, що погіршило їх санітарно-гігієнічний стан та призвело до розмивання пляжних зон.

Зокрема, на території низки пляжів відбулось руйнування поверхні піщаного покриву, що своєю чергою може призвести до пошкодження кореневої системи дерев та зелених насаджень, а надалі — до загибелі рослинності та погіршення екологічного стану в цілому.

"Аби запобігти цьому, а також для відновлення природного шару піщаного покриву і проводяться роботи із санітарного підсипання піску, і це є доцільним навіть в умовах, коли пляжний сезон не відкривається", — йдеться у повідомлені.

Для виконання необхідних робіт із підсипання пляжних територій КП "Плесо" оголосило про проведення процедури відкритих торгів на закупівлю: архітектурних, інженерних та геодезичних послуг, очікуваною вартістю 6 535 000 грн.

Зазначається, що останній раз послуги з підсипання піску і планування пляжної території на деяких пляжах проводились понад два роки тому.

 
ForUm

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