Працівники ДБР передали на потреби однієї з бригад Збройних сил України 17 автомобілів, арештованих у родичів екснардепів Віктора Медведчука й Тараса Козака.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань

Зокрема, передано 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики. Вартість транспортних засобів складає 1,1 млн доларів США.

Ці транспортні засоби належали підприємству родичів Медведчука та Козака, причетних до фінансування збройної агресії Росії проти України. Вони також є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівські області.

За клопотанням ДБР у квітні 2022 року на ці автомобілі було накладено арешт у межах розслідування кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр.