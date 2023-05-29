Мебель в ряде случаев (например, при переезде) требует разборки, причем делать это нужно правильно. Если необходимо разобрать кресло игровое, можно воспользоваться инструкцией по сборке. Только в этом случае нужно выполнять все действия в обратном порядке. Для работы потребуются такие инструменты:
- отвертки: шлицевая и крестообразная;
- молотки: обычный и резиновый;
- выколотка кольцевая.
Если инструкции нет, можно использовать несложную схему, состоящую из нескольких шагов.
Порядок действий
Разборка игрового кресла осуществляется пошагово:
- Изделие переворачивается и кладется на стол сиденьем вниз. В таком положении откручиваются крепежные болты, соединяющие устройство для регулировки высоты (пиастру) с сиденьем. Делается это при помощи крестовидной отвертки.
- Снимаются подлокотники. Болты, соединяющие их с пластиной, нужно раскрутить. После того как крепежные винты будут демонтированы, пластины отсоединяются.
- Следует аккуратно постучать резиновым молоточком по пиастре, чтобы отсоединить пластину от газлифта. Зачастую механизмы плотно соединены друг с другом из-за длительности эксплуатации мебели или высоких показателей влажности в помещении, поэтому процесс рассоединения может потребовать некоторого времени. При возникших трудностях рекомендуется резиновым молотком постучать возле пневмопатрона по кругу. Делать это нужно осторожно, чтобы пластина не деформировалась.
- Демонтаж устройства, соединяющего сиденье игрового стула и спинку. Этот этап называется перманент-контакт. Необходимо открутить болты, фиксирующие механизм снизу на пиастре, а сверху — на спинке кресла.
- Крестовина отсоединяется от газлифта. Оба элемента составляют единую конструкцию благодаря специальному соединению конусного типа. Для работы понадобится кольцевая выколотка. Ее нужно вставить в перевернутую крестовину, после чего постучать тяжелым молотком. Эти действия позволят выбить газлифт без особого труда и усилий.
- Отсоединение от гнезд колесиков. Воспользуйтесь шлицевой отвертки. Ею необходимо подцепить край кожуха, после чего он сдвигается, а колесики снимаются.
Работа по разборке игрового кресла закончена. Важно упаковать все детали так, чтобы при необходимости вновь собрать изделие, они оказались под рукой и не затерялись в ходе транспортировки, а обивка не испачкалась. Очень важно, чтобы при разборке все элементы и детали сохранили целостность, поэтому не прилагайте ненужную силу.
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