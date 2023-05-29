також у роздiлiАктуально
Стаканы пластиковые с купольной крышкой для заведения на вынос 9
Кассовые боксы для супермаркетов и гипермаркетов. На что обращать внимание при выборе 47
Женские кеды: специфика выбора в 2023 году 19
Кеды женские: стильный и удобный выбор 37
Роскошные идеи стилизовать женские шлепанцы 37
Как выбрать модную мужскую одежду больших размеров 18
Игорь Макиевский: игорный бизнес – это тоже украинцы 23
Игорный бизнес в Украине во время военной агрессии рф: как Пинап поддерживает страну 69
Джинсовый топ на 2023 год 23
Олександр Козир та Фонд О. Жолоба повертають заходи офлайн 142
Классификация сменных картриджей фильтра обратного осмоса 90
Мрамор: виды, особенности и области применения 30
Как выбрать геймерские наушники: рекомендации специалистов 47
Сатисфаер: новое поколение интимных гаджетов для женщин 47
Когда и как действует порядок отключения электроэнергии 27
Как зарядить LiPo аккумулятор 51
Легкий способ увеличить количество заказов 40
Как выбрать зерновой кофе для кофемашины? 20

Мебель в ряде случаев (например, при переезде) требует разборки, причем делать это нужно правильно. Если необходимо разобрать кресло игровое, можно воспользоваться инструкцией по сборке. Только в этом случае нужно выполнять все действия в обратном порядке. Для работы потребуются такие инструменты:

  • отвертки: шлицевая и крестообразная;
  • молотки: обычный и резиновый;
  • выколотка кольцевая.

Если инструкции нет, можно использовать несложную схему, состоящую из нескольких шагов.

Порядок действий

Разборка игрового кресла осуществляется пошагово:

  1. Изделие переворачивается и кладется на стол сиденьем вниз. В таком положении откручиваются крепежные болты, соединяющие устройство для регулировки высоты (пиастру) с сиденьем. Делается это при помощи крестовидной отвертки.
  2. Снимаются подлокотники. Болты, соединяющие их с пластиной, нужно раскрутить. После того как крепежные винты будут демонтированы, пластины отсоединяются.
  3. Следует аккуратно постучать резиновым молоточком по пиастре, чтобы отсоединить пластину от газлифта. Зачастую механизмы плотно соединены друг с другом из-за длительности эксплуатации мебели или высоких показателей влажности в помещении, поэтому процесс рассоединения может потребовать некоторого времени. При возникших трудностях рекомендуется резиновым молотком постучать возле пневмопатрона по кругу. Делать это нужно осторожно, чтобы пластина не деформировалась.
  4. Демонтаж устройства, соединяющего сиденье игрового стула и спинку. Этот этап называется перманент-контакт. Необходимо открутить болты, фиксирующие механизм снизу на пиастре, а сверху — на спинке кресла.
  5. Крестовина отсоединяется от газлифта. Оба элемента составляют единую конструкцию благодаря специальному соединению конусного типа. Для работы понадобится кольцевая выколотка. Ее нужно вставить в перевернутую крестовину, после чего постучать тяжелым молотком. Эти действия позволят выбить газлифт без особого труда и усилий.
  6. Отсоединение от гнезд колесиков. Воспользуйтесь шлицевой отвертки. Ею необходимо подцепить край кожуха, после чего он сдвигается, а колесики снимаются.

Работа по разборке игрового кресла закончена. Важно упаковать все детали так, чтобы при необходимости вновь собрать изделие, они оказались под рукой и не затерялись в ходе транспортировки, а обивка не испачкалась. Очень важно, чтобы при разборке все элементы и детали сохранили целостность, поэтому не прилагайте ненужную силу.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

14
Теги