Мебель в ряде случаев (например, при переезде) требует разборки, причем делать это нужно правильно. Если необходимо разобрать кресло игровое, можно воспользоваться инструкцией по сборке. Только в этом случае нужно выполнять все действия в обратном порядке. Для работы потребуются такие инструменты:

отвертки: шлицевая и крестообразная;

молотки: обычный и резиновый;

выколотка кольцевая.

Если инструкции нет, можно использовать несложную схему, состоящую из нескольких шагов.

Порядок действий

Разборка игрового кресла осуществляется пошагово:

Изделие переворачивается и кладется на стол сиденьем вниз. В таком положении откручиваются крепежные болты, соединяющие устройство для регулировки высоты (пиастру) с сиденьем. Делается это при помощи крестовидной отвертки. Снимаются подлокотники. Болты, соединяющие их с пластиной, нужно раскрутить. После того как крепежные винты будут демонтированы, пластины отсоединяются. Следует аккуратно постучать резиновым молоточком по пиастре, чтобы отсоединить пластину от газлифта. Зачастую механизмы плотно соединены друг с другом из-за длительности эксплуатации мебели или высоких показателей влажности в помещении, поэтому процесс рассоединения может потребовать некоторого времени. При возникших трудностях рекомендуется резиновым молотком постучать возле пневмопатрона по кругу. Делать это нужно осторожно, чтобы пластина не деформировалась. Демонтаж устройства, соединяющего сиденье игрового стула и спинку. Этот этап называется перманент-контакт. Необходимо открутить болты, фиксирующие механизм снизу на пиастре, а сверху — на спинке кресла. Крестовина отсоединяется от газлифта. Оба элемента составляют единую конструкцию благодаря специальному соединению конусного типа. Для работы понадобится кольцевая выколотка. Ее нужно вставить в перевернутую крестовину, после чего постучать тяжелым молотком. Эти действия позволят выбить газлифт без особого труда и усилий. Отсоединение от гнезд колесиков. Воспользуйтесь шлицевой отвертки. Ею необходимо подцепить край кожуха, после чего он сдвигается, а колесики снимаются.

Работа по разборке игрового кресла закончена. Важно упаковать все детали так, чтобы при необходимости вновь собрать изделие, они оказались под рукой и не затерялись в ходе транспортировки, а обивка не испачкалась. Очень важно, чтобы при разборке все элементы и детали сохранили целостность, поэтому не прилагайте ненужную силу.