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Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Максим Паламарчук в інтерв'ю Radio NV пояснив, наскільки втрата корабля «Іван Хурс» вагома для Чорноморського флоту.

Відповідаючи на запитання, чи справді можливо, що цей корабель розташований біля Босфору і морська піхота України здатна дістати до нього дронами експерт відповів, що теоретично це можливо, але краще обережно ставитися до інформації з російських джерел.

«Враховуючи незрозумілу ситуацію з зерновою угодою, то ці заяви можуть бути використані для звинувачень України, аби зірвати цю угоду, хоча звісно на війні можливо все», – зазначив він, пише "Главком".

За його словами, насамперед унікальність цього корабля полягає у кількості екземплярів, адже кораблів цього проєкту побудовано лише два і цей корабель опинився у Чорному морі до певної міри випадково.

«Річ у тому, що попередні потреби російського Чорноморського флоту забезпечував розвідувальний корабель «Лиман» (розвідувальний корабель радянського проєкту 861, за класифікацією NATO), але в 2017 році неподалік від Босфору він також потонув, унаслідок зіткнення із судном-скотовозом, який перевозив худобу під прапором Того…», – пояснив експерт.

Він зазначив, що у цілому це розвідувальне судно і на ньому не встановлено озброєння, але вся його маса віддана на різні сенсори, датчики і системи зв’язку, які дозволяють вести за допомогою цього розвідку у різних діапазонах, зокрема радіорозвідку, перехоплення комунікації тощо.

«Враховуючи місце перебування корабля, то навіть якщо він за кимось і шпигував, то скоріше, щоб бути в курсі подій щодо виборів у Туреччині, але звісно це потужний засіб розвідки який збирає багато інформації, однак якої саме – невідомо», – розповів Максим Паламарчук.
ForUm

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