також у роздiлiЕкономіка
Ціни на газ в Європі падають 24
Стало відомо, скільки грошей в держбюджеті є на ліквідацію наслідків російської агресії 19
Стало відомо, коли почнуть продаж конфіскованих активів росіян 15
Інфляція в Україні сповільнилась 20
За час війни Миколаїв втратив 90 відсотків бізнесу 19
Стало відомо, скільки грошей Україна втрачає через заблоковані порти 23
Міжнародні резерви України зросли до рекордного рівня 23
МВФ проти зниження податків в Україні 23
НБУ перекаже до держбюджету рекордний прибуток 30
Аграрний сектор через війну втратив майже 9 мільярдів доларів 38
Бізнес покращив очікування щодо ділової активності 30
Шмигаль повідомив про $115 мільярдів фінансової допомоги 33
"Укренерго" знову починає експортувати електроенергію 30
Шмигаль оцінив вартість розмінування України 36
Нацбанк може покращити економічний прогноз 25
Стало відомо, як зміняться тарифи на воду в Україні 42
НБУ більше не буде друкувати гроші для покриття витрат 45
Рада збільшила видатки бюлжету на 537 млрд грн 33

Україна може збільшити експорт зерна, за умови розблокування портів Миколаєва.  

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами велике значення має Миколаїв, оскільки він співставний по розмірах з портами Великої Одеси. Його розблокування приблизно вдвічі може збільшити експорт для України, здешевити логістику, відповідно, українські аграрії отримають більше грошей.

"Важливе відкриття не тільки Миколаєва, а й кількість суден, яка пропускаються на Босфорі, була достатньою. Тому що, якщо їх буде недостатньо, не важливо, скільки портів будуть відкритими, це нічого не дасть" – підкреслив Сольський.

Також міністр додав, що важливо говорити про тих людей, які готові працювати на цих суднах, оскільки фактор небезпеки залишається суттєвим.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

12