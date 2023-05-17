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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав законним затримання голови Верховного Суду, викритого в корупційних діях, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"Слідчий суддя ВАКС відмовив у задоволенні скарги сторони захисту на затримання колишнього голови Верховного Суду, якого САП і НАБУ підозрюють в отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди", - зазначили в САП.

Отже, як наголосили в прокуратурі, суд визнав зазначену скаргу необґрунтованою, а затримання законним.
ForUm

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