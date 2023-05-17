також у роздiлiНадзвичайні події
Окупанти вночі обстріляли Миколаїв 8
ЗСУ просунулись на флангах Бахмута до двох кілометрів 14
ISW пояснили, навіщо Росія активніше бомбить Україну 14
Ігнат: До падіння авіації у Брянській області причетна російська ППО 14
На Полтавщині ділки постачали товари для ВМФ Росії 16
Міністр оборони прокоментував падіння російської ракети в Польщі 17
У розвідці повідомили про запас ракет в Росії 18
Окупанти вивозять награбоване з прифронтових міст Запорізької області 16
Російські окупанти розпочали мобілізацію в Маріуполі 34
Росія знову заблокувала "зернову ініціативу" 17
На Херсонщині окупанти згортають адміністрації 20
Ізраїль почав передавати Україні радари для попередження про ракетні атаки 20
В окупованому Енергодарі панічні настрої 24
Маляр: Окупанти щосили намагаються взяти Бахмут до 9 травня 18
Британська розвідка: Росії доведеться переносити місця зберігання ПММ 26
Уламки російських дронів впали в Києві на припарковані машини 31
У Повітряних силах ЗСУ не підтвердили застосування балістичних ракет вночі 24
ППО вночі збили 21 "Shahed" 20

Росія почала здійснювати більш масштабні повітряні атаки на Україну, намагаючись змусити Київ відкласти контрнаступ.

Про це пише CNN з посиланням на офіційного представника США, обізнаного із ситуацією

Співрозмовник видання розповів, що Росія витрачає більше боєприпасів, ніж зазвичай, намагаючись збити з пантелику українську протиповітряну оборону.

За словами американського посадовця, РФ здійснила масштабніші повітряні атаки одночасно з кількох напрямків, націлившись на центри управління в Києві та інші важливі об’єкти, ймовірно, намагаючись змусити Україну відкласти свій довгоочікуваний контрнаступ. 

Зазначається, що Україна змогла витримати атаки, перехопивши великий відсоток ракет і безпілотників за допомогою ешелонованої протиповітряної оборони, наданої західними партнерами.

За словами джерела CNN, масовані російські атаки можуть навіть піти на користь Україні, оскільки РФ активніше використовує обмежені запаси високоточних ракет.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

9