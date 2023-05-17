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Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру голові Верховного Суду та його спільнику - адвокату, яких викрито на одержанні хабара в розмірі $2,7 млн.

"16 травня 2023 року керівник САП особисто повідомив про підозру голові Верховного Суду та адвокату, яких викрито на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди. Дії осіб кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України", - повідомляє пресслужба САП.

Вирішується питання про звернення до Вищої ради правосуддя та Вищого антикорупційного суду.

Як повідомлялося з посиланням на директора НАБУ, судді Верховного Суду одержали неправомірну вигоду за ухвалення рішення на користь власника фінансової групи "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго. У САП поінформували, що затримано голову Верховного Суду Всеволода Князєва та ще одного фігуранта корупційної схеми.

"Члени цього злочинного угруповання намагалися вплинути на обрання членів ВККС, але сподіваюся, що обрання членів ВККС відбуватиметься прозоро", - повідомив директор НАБУ.

Судді Верховного Суду на пленумі у вівторок висловили недовіру та достроково припинили повноваження голови Верховного суду Всеволода Князєва у зв'язку зі встановленими фактами корупції.
ForUm

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