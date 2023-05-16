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Російська пропаганда не може визначитися із версією та звинувачує в усьому то українських диверсантів, то власну ППО. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. 

"Третій гелікоптер зник теж за незрозумілих причин. Це не дуже визнається в РФ, щоб ще чорнішим той день не став для них", – сказав він.

Ігнат зазначив, що російська пропаганда розглядає різні варіанти: від діяльності партизанів до роботи українських винищувачів або власної протиповітряної оборони.

"Там істерика. Ми за ними спостерігаємо, і це нас дуже тішить", - заявив він.

За словами Ігната, екіпажі авіамашин, які розбилися на Брянщині, раніше вбивали людей у Сирії. "Багато льотчиків, яких РФ направила вбивати українців, були ті самі, хто воював у Сирії, вони були одними з найкращих. Багато з них вже не буде ніколи літати", - наголосив він.

Він зауважив, що РФ продовжує готувати пілотів, йдеться про близько 100 – 150 осіб щороку.

"Особливих надій на те, що в Росії закінчаться льотчики, ми, звичайно, не маємо. Але якісний склад буде значно гірший", - резюмував Ігнат.
ForUm

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