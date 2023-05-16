Угорщина в понеділок заблокувала виплату восьмого траншу коштів Європейського фонду миру (EPF, ЄФМ) у розмірі EUR500 млн на озброєння для України, повідомляє італійське видання ANSA з посиланням на власні джерела.

"Транш на суму 500 мільйонів мав бути виплачений наступного понеділка. Будапешт нібито зажадав гарантій того, що EPF збереже свій глобальний горизонт у майбутньому і не буде використовуватися виключно для озброєння Києва. EPF відшкодовує державам-членам зазвичай 50% вартості - але немає фіксованого стандарту - тим, хто пожертвував Україні військову техніку", - йдеться в повідомленні.

При цьому у виданні розцінили такий крок Угорщини як "несподіваний".

Як повідомлялося, 5 травня Рада ЄС погодила виділення 1 млрд євро в рамах Європейського фонду миру на закупівлю артилерійських снарядів і, за необхідності, ракет для України. Із цих коштів має бути профінансовано "надання українським збройним силам артилерійських снарядів калібру 155 мм і, якщо буде потрібно, ракет, які будуть спільно закуплені країнами-членами ЄС у європейської оборонної промисловості".