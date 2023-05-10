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Віцепрем'єр-міністр із європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що на сьогодні залишається незрозумілим політичний сигнал, який Україна отримає на саміті НАТО у Вільнюсі.

"На сьогодні для нас незрозумілим є той політичний сигнал, який отримає Україна у Вільнюсі. Ми розуміємо, що маємо виходити за рамки політики відкритих дверей, ми маємо відходити від очікування Плану дій щодо членства", - сказала Стефанішина в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Віцепрем'єрка наголосила, що на сьогодні Україна є основним стандартом НАТО.

"Ми впевнені, що немає жодних об'єктивних підстав для того, щоб не запросити Україну до НАТО. Політичне запрошення України до членства в НАТО цілком можливе, і ми його очікуватимемо у Вільнюсі. Сподіваємося, що союзники будуть готові обговорити це під час саміту", - наголосила вона.

Стефанішина додала, що найбільше Україна не хоче привезти з саміту у Вільнюсі "сигнал, що НАТО слабке, що сам альянс слабкий, що немає єдності у важливих стратегічних рішеннях".
ForUm

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