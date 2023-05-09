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РФ 8 травня в понеділок укотре зупинила "зернову ініціативу", відмовившись реєструвати судна на вхід і проводити їхні інспекції, заявляє Мінвідновлення в понеділок.

"Деструктивна політика Росії унеможливлює складання інспекційного плану відповідно до процедур Спільного координаційного центру (СКЦ), що передбачають щоденне узгодження всіма сторонами плану інспекцій як на вихід, так і на вхід", - написало відомство на своїй фейсбук-сторінці.

Такий підхід суперечить умовам чинної угоди, додало Мінвідновлення, пише "Інтерфакс-Україна".

За його інформацією, у територіальних водах Туреччини очікує на інспекцію 90 суден, з яких 62 - це судна, що йдуть під завантаження. Інспекції як вхідного флоту, так і суден на вихід припинено. Експорт української агропродукції "зерновим коридором" у квітні "не дотягнув" і до 3 млн тонн.

"Україна категорично не сприймає спроби Росії зупинити реєстрацію та інспектування вхідного флоту, які мають відбуватися з урахуванням ініціативи, яка працює", - резюмували в міністерстві і повідомили, що очікують почути позиції партнерів, ООН і Туреччини.

Як повідомлялося, "Чорноморська зернова ініціатива" була укладена 22 липня 2022 року в Стамбулі за участю ООН, України, Туреччини та РФ на 120 днів. Її продовжували двічі, востаннє 18 березня. Однак якщо Україна заявляє, що ініціативу продовжено на 120 днів, то Росія стверджує, що лише на 60.
ForUm

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