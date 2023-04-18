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Російська Федерація має відповісти в судах за знищення української культури та порушення культурних прав українців.

Як передає Укрінформ, про це уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив у Телеграмі.

«Російські окупанти продовжують нищити культурну спадщину та порушувати культурні права, які забезпечують можливості вільного духовного розвитку особистості та суспільства», - підкреслив омбудсмен.

Він зауважив, що у тимчасово захопленому Маріуполі загарбники демонтували пам'ятник художнику Архипу Куїнджі на Грецькій площі. Рік тому вони зруйнували музей визначного пейзажиста, викравши звідти майже 2 тисячі експонатів. Серед них - картини Тетяни Яблонської та Миколи Глущенка і самого Куїнджі.

Лубінець зазначив, що «країна-агресор, яка злочинно привласнила не лише твори митця, а й його ім’я, знищує все, що пов’язує Куїнджі з рідним містом».

Омбудсмен повідомив, що, згідно з даними ЮНЕСКО, за перший рік повномасштабного російського вторгнення підтверджено пошкодження в Україні 240 об’єктів - 105 релігійних, 18 музеїв, 86 будівель історичної чи мистецької цінності, 19 пам’ятників, 12 бібліотек.

«РФ зухвало порушує норми міжнародного гуманітарного права, яке також захищає культурні цінності. Руйнування об'єктів культурної спадщини є воєнним злочином відповідно до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 1954 року», - наголосив Лубінець.
ForUm

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