Як передає Укрінформ, про це уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив у Телеграмі.
«Російські окупанти продовжують нищити культурну спадщину та порушувати культурні права, які забезпечують можливості вільного духовного розвитку особистості та суспільства», - підкреслив омбудсмен.
Він зауважив, що у тимчасово захопленому Маріуполі загарбники демонтували пам'ятник художнику Архипу Куїнджі на Грецькій площі. Рік тому вони зруйнували музей визначного пейзажиста, викравши звідти майже 2 тисячі експонатів. Серед них - картини Тетяни Яблонської та Миколи Глущенка і самого Куїнджі.
Лубінець зазначив, що «країна-агресор, яка злочинно привласнила не лише твори митця, а й його ім’я, знищує все, що пов’язує Куїнджі з рідним містом».
«РФ зухвало порушує норми міжнародного гуманітарного права, яке також захищає культурні цінності. Руйнування об'єктів культурної спадщини є воєнним злочином відповідно до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 1954 року», - наголосив Лубінець.
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