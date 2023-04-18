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Американські та українські прокурори працюють над механізмами арешту зарубіжних активів так званої ПВК "Вагнер" з метою позбавити можливості фінансування подальших бойових дій окупантів в Україні, повідомив Офіс генерального прокурора України в телеграм-каналі.

Генеральний прокурор України Андрій Костін під час спільної пресконференції з Генеральним прокурором США Мерріком Гарландом заявив, що серед пріоритетів співпраці відомств активізація зусиль для притягнення до відповідальності "групи Вагнера" за міжнародні злочини.

Костін поінформував, що українські прокурори спільно з американськими колегами працюють над механізмами арешту зарубіжних активів так званої ПВК "Вагнер".

"Наш обов'язок - позбавити цю злочинну організацію ресурсів для фінансування бойових дій в Україні та подальшого підриву миру і безпеки у світі", - зазначив Костін.
ForUm

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