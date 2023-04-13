Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після розповсюдження в мережі відео зі стратою українського військовополоненого порівняв звірства росіян зі злочинами нацистів і закликав до більш швидкого постачання озброєння.

"Нині Росія чинить звірства, небачені в Європі з часів Другої світової війни", - сказав Кулеба в коментарі німецькому виданню BILD.

Міністр зазначив, що жахливе відео, на якому росіяни обезголовлюють українського військовополоненого, "викликає найогидніші спогади з найтемніших часів нашого спільного минулого".

Водночас очільник МЗС закликав "привести шок від цих звірств у дію".

Він закликав до швидшого постачання зброї та боєприпасів, посилення санкцій проти Росії та створення Спеціального міжнародного трибуналу, здатного притягнути президента РФ Володимира Путіна та інше вище політичне і військове керівництво Росії до відповідальності за розв'язання і ведення війни проти України.

Крім того, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель відреагував на звірство РФ із обезголовленням українського військовополоненого.

"Глибоко вражений брутальним відео обезголовлення українського військовополоненого. Це мерзенне порушення Женевських конвенцій", - написав він у мікроблозі Твіттер.

Боррель наголосив, що "всі винні та співучасники військових злочинів мають бути притягнуті до відповідальності".

"Ми стоятимемо з Україною стільки, скільки буде потрібно!", - підсумував голова дипломатії.

Також посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що жорстокість військ РФ стає дедалі очевиднішою, такі мерзенні вчинки не можуть залишатися безкарними.

"Від початку повномасштабного вторгнення Росії жорстокість її військ стає з кожним днем дедалі очевиднішою. Їхня поведінка жахлива, і такі мерзенні вчинки не залишаться безкарними", - написала вона у твіттері у середу.