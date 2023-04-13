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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна замовила у США 250 танків Abrams для посилення польського східного кордону.

"Ми замовили 250 сучасних "Абрамсів" у США і 116 щойно модернізованих або модифікованих. І це потужна сила, це бронезавіса, яка захистить нашу східну частину Польщі", - йдеться в заяві польської канцелярії.

За словами польського прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, "до 14 червня до Польщі будуть доставлені "Абрамси", які посилять польську армію".
ForUm

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