Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна замовила у США 250 танків Abrams для посилення польського східного кордону.

"Ми замовили 250 сучасних "Абрамсів" у США і 116 щойно модернізованих або модифікованих. І це потужна сила, це бронезавіса, яка захистить нашу східну частину Польщі", - йдеться в заяві польської канцелярії.

За словами польського прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, "до 14 червня до Польщі будуть доставлені "Абрамси", які посилять польську армію".