З початку повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося звільнити 2015 українців.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі національного телемарафону новин

"2105 осіб (повернених полонених - ред.), це разом із сьогоднішнім обміном", - сказав він та додав, що Україна не може публічно розповсюджувати кількість російських та українських полонених, які наразі перебувають у полоні.