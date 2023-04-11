Час не грає на боці Росії, час працює на тих, хто ухвалює правильні рішення і не відступає, вважає секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"Час працює на тих, хто ухвалює правильні рішення, керується цінностями, активно діє, не боїться і не відступає. Решта факторів має другорядне значення", - написав він у фейсбуці.

На його думку, "всі ці розмови, що час грає на боці ворога, не варті нічого. Кремлівський щур, не обмежений термінами виборних процедур, сподівається пересидіти в бункері й дочекатися, чи то коли "Захід втомиться від України", чи то коли допоможе Китай, або коли оберуть нового президента в США чи в Україні почнуться "голодні бунти".

"Путін вичерпав свій часовий ліміт. Те, до чого він готувався 20 років і провалив на старті, неможливо виправити ані за рік, ані за два, ані за три", - написав Данілов. На його думку, "Путін помилився в найголовнішому рішенні свого життя - напасти на Україну, після чого з п'єдесталу найбільш впливової людини світу перемістився в статус підозрюваного злочинця Гаазького трибуналу".