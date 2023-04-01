Cлужба безпеки України зібрала обґрунтовану доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебедя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдання та заперечення збройної агресії РФ проти України, повідомляється в телеграм-каналі СБУ в суботу.

"Встановлено, що Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, що виправдовували або заперечували дії країни-агресора. Це підтвердила й ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, на підставі зібраних доказів Лебедю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдання, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Наразі за місцем проживання та тимчасового перебування фігуранта проводяться слідчі дії.

"Закон і відповідальність за його порушення однакові для всіх, а ряса не завжди є запорукою чистих намірів. Сьогодні ворог намагається використати церковне середовище для просування своєї пропаганди та розколу українського суспільства. Але ми не дамо йому жодного шансу! СБУ системно блокує всі спроби російських спецслужб, які прагнуть використати своїх агентів для завдання шкоди інтересам і безпеці України", - зазначив глава СБУ Василь Малюк.

Як повідомлялося, раніше в суботу про отримання підозри від СБУ повідомив сам Лебідь. Низка інтернет-пабліків поширила в суботу вранці відео, на яких митрополит Павло заявляє, що йому закидають роботу на РФ і розпалювання релігійної ворожнечі, а в його домі відбувається обшук.

Пізніше в Українській православній церкві (Московського патріархату) повідомили, що митрополита Павла викликали на допит до правоохоронних органів на 12:00 суботи, 1 квітня, після чого вирішуватимуть питання про обрання запобіжного заходу. Пізніше, під час богослужіння, Лебідь заявив, що має намір з'явиться на допит у СБУ.