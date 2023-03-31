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Уряд Північної Македонії на засіданні в середу ухвалив рішення про безоплатне передання Україні 12 гелікоптерів Мі-24, які були раніше закуплені в самої України, але наразі не використовуються, повідомляє македонське видання "Фокус" із посиланням на міністра оборони Славянку Петровську.

"Уряд розглянув і прийняв інформацію про необхідність укладення протоколу про безоплатне передання літальних апаратів (вертольотів) між Міністерством оборони Республіки Північна Македонія і Міністерством оборони України та ухвалив рішення про безоплатне передання літальних апаратів (вертольотів) Міністерству оборони України. Уряд Республіки Північна Македонія розглянув і ухвалив узгоджений текст протоколу про безоплатне передання повітряних суден між Міністерством оборони Республіки Північна Македонія та Міністерством оборони України", - йдеться в повідомленні уряду.

Північна Македонія передасть Україні вертольоти Мі-24 російського виробництва, які були закуплені в Україні в 2001 році, але їхній ресурс закінчився вісім років тому, вони не використовуються також через відсутність запчастин та через інші причини. "Деякі з них були модернізовані, але ця модернізація була пристосована до тих умов тоді (під час закупівлі Північною Македонією – ред.) і абсолютно не відповідає тому, що потрібно зараз, навіть якщо ми хочемо говорити про розвиток технологій", - сказала Петровська, пише "Інтерфакс-Україна". 

Водночас глава оборонного відомства зазначила, що Україна має у своєму розпорядженні можливості ввести ці бойові вертольоти в дію, і вони потрібні українській армії для проведення різних операцій і бойових дій у сучасних умовах.
ForUm

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