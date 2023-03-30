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У Нацбанку очікують щонайменше один додатковий відсотковий пункт зростання ВВП у 2023 році. Останній прогноз, оприлюднений у січні, передбачав зростання економіки цього року на 0,3%.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, пише Forbes.

За його словами, спостерігається покращення ситуації в енергетичному секторі.

Ніколайчук зазначив, що НБУ не передбачає перебоїв у постачанні електроенергії до кінця року, хоча під час складання попереднього прогнозу очікувалося, що дефіцит потужностей збережеться і протягом другого-третього кварталів.

"Тож враховуючи результати першого кварталу, ми очікуємо щонайменше на один додатковий відсотковий пункт економічного зростання цього року", - підкреслив заступник голови НБУ.

Також, за його словами, збільшення міжнародної допомоги може дати змогу уряду фінансувати більший дефіцит бюджету та надати додатковий фіскальний імпульс для економіки.

Заступник голови НБУ додав, що реалізація проєктів, фінансування та відновлення можуть сприяти швидшому відновленню економіки.

"Це був один із позитивних факторів, який ми не передбачали в січні, але він може мати значення для прогнозу", - зазначив він.

За словами Ніколайчука, у прогнозі також варто враховувати можливе покращення умов торгівлі через зниження цін на нафту і газ.

"Відтак високоймовірно, що ми переглянемо наш січневий прогноз в бік підвищення. Конкретні цифри будуть наприкінці квітня", - резюмував він.

 
ForUm

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